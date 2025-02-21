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        Haberler Gündem Güvenlik Tunceli'de senetle 200 milyon liralık dolandırıcılık: 4 gözaltı

        Tunceli'de senetle 200 milyon liralık dolandırıcılık: 4 gözaltı

        Tunceli'de daha önceden imzalattıkları boş senetleri doldurup, vatandaşları 200 milyon lira borçlandırarak dolandıran 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 06:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 06:42
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        Senetle 200 milyon liralık dolandırıcılığa 4 gözaltı
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        Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin, daha önceden imzalattıkları boş senetleri doldurup, çok sayıda kişiyi 200 milyon lira borçlandırarak dolandırdığı tespit edildi.

        Şüphelilerin ayrıca ticari sözleşmeler üzerindeki parasal miktarlarda oynadığı, borçlandırdıkları kişilerden ise yasal ve yasal olmayan yollarla bu paraları tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre; şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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        #Tunceli
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