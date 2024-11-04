TUNCAY AKKOYUN KİMDİR? Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

TUNCAY AKKOYUN KİMDİR? Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum ataması yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Tuncay Akkoyun hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Tuncay Akkoyun kimdir? Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

REKLAM advertisement1 TUNCAY AKKOYUN KİMDİR? 1976 Elazığ doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı eğitimini 1999 yılında tamamlamıştır. REKLAM İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Sınavını kazanarak 29 Mayıs 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, üç yıllık Kaymakam Adaylığı süresince hazırlanan eğitim ve staj programlarını başarı ile tamamlamıştır. Aynı süre içerisinde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

2001 yılında Ankara Üniversitesinde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere’de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamlamıştır. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Ceza Hukuku Alanında “Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır. 2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı görevlerini gerçekleştirmiştir. Türkoğlu Kaymakamlığı görevini devam ettirdiği süre içerisinde Kilis’te Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmiş olup bir ay süre ile burada görev yapmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş’ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev yapmış ve bir yıl süreyle de yöneticiliğini yürütmüştür. REKLAM

İçişleri Bakanlığı-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen “Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 1-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Japonya’da eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sappora, Otaru kentlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya’nın Yönetim Yapısı çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulmuştur. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Karaman Valiliğine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Mardin Valiliğine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.