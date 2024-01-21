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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Bitexen Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Bitexen Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        TÜMOSAN Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Nzonzi ile 1-0 öne geçerken Antalyaspor 1 puanı Buksa ile kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:13
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 bitti.

        3. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan sert şutunda, top yandan auta gitti.

        10. dakikada sol kanattan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında kale önünde Safuri, topu auta gönderdi.

        20. dakikada Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan etkili ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top, az farkla auta çıktı.

        43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu N'Zonzi, ağlarla buluşturdu: 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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        64. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ahmet Oğuz'un uzaktan sert şutu yandan auta gitti.

        69. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında Buksa, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip (Dk. 84 Cicaldau), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 79 Moreno), Yunus Mallı (Dk. 79 Oliveira), Cikalleshi

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 82 Naldo), Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 87 Erdal Rakıp), Saric (Dk. 82 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90+3 Milosevic), Buksa (Dk. 87 Assombalonga)

        Goller: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 69 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 53 Larsson, Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+5 Erdal Rakıp (Bitexen Antalyaspor)

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