Tüm kategorilerde birinci; 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 10.42 izlenme oranı, 30.92 izlenme payı, AB’de ise 9.38 izlenme oranı, 32.21 izlenme payı, Total grubunda 8.66 izlenme oranı, 25.80 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 9 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu. Dizide; Doğa ve Fatih’in ardından Nilay’ı kendi tarafına çekmek isteyen Işıl’ın, Meri’yi köşkten göndermek için kurduğu pusu bölümün final sahnesine damga vurdu.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 101'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

FİRAZ KÖŞKÜ TERK ETTİ

Dizinin yayınlanan bölümünde; Leo’ya para vererek Işıl’ın gerçek yüzünü anlatmasını istemesi Nursema’nın aleyhine sonuçlandı. Nursema’nın iddiasını delilleriyle çürüten Işıl, Leo’nun ikili oynamasıyla kendisini Abdullah’a karşı aklamayı başardı.

Hem ailesinin hem de Firaz’ın tepkisini çeken Nursema’nın evliliği ise adeta uçuruma sürüklendi. Yaşananlara dayanamayan Firaz, evine geri dönerken Nursema bu karara yıkılsa da köşkte kalmayı seçti. Büyük bir aşkla evlenen Nursema ve Firaz’ın evliliğinde yaşanacaklar merak konusu oldu.

Abdullah, Nursema’yı evden kovdu;

BEYAZLAR İÇİNDEKİ KIVILCIM KANA BULANDI

Hamileliği iyice ilerleyen Kıvılcım, Ömer’in teklifiyle nikah yenilemeyi kabul etti. Kıvılcım’ı nikah dairesine götürmek için evinden alan Metehan, benzin istasyonunda mola verdiğinde yanına yaklaşan tekinsiz bir çocuk tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Metehan’ı bulan Kıvılcım ve ardından yanlarına gelen Ömer’in feryadı izleyenlerin yüreğini dağladı. Acil ameliyata alınan Metehan’ın doktorundan gelen iyi haberle ferahlayan aile, suçlunun peşine düştü.