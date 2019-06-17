Ferit Şahenk'in eşi Diana Şahenk ve ünlü manken Tülin Şahin, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Aynı zamanda yakın arkadaş olan Şahenk ve Şahin, bir restoranda kahvelerini içtikten sonra uzun bir alışveriş turuna çıkarak keyifli saatler geçirdi.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan ikili, muhabirlere teşekkür ettikten sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.