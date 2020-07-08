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Geçtiğimiz yıl Pedro De Noronha ile evlenen model Tülin Şahin, kasım ayında bebeği Siena Leyla'yı dünyaya getirmişti. Doğumdan sonra bebeği ile ilgilenen Şahin, Instagram'dan havuzda yaptığı egzersizleri takipçileriyle paylaştı

Model, son iki gündür vücuttaki tüm kasları çalıştırmaya yardımcı olan aqua gym hareketini sevdiğini söyledi.