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Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı önlem alan model Tülin Şahin, bu süreci kızı Siena Leyla ile geçiriyor.

Zaman zaman gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini sosyal medya hesabından da paylaşan Şahin, bu sefer mutfağa girdi.

Ev yapımı dondurma tarifi için kolları sıvayan ünlü model, sonucu takipçilerinin beğenisine sundu.