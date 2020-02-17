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Geçtiğimiz nisan ayında bir süredir birlikte olduğu Pedro De Noronha ile evlenen Tülin Şahin, kızı Siena Leyla'yı 3 ay önce kucağına aldı.

KIZIYLA PODYUMDA

Doğumdan 1 hafta önce Yakup Biçer'in "Pehlivan" adlı defilesinde karnında taşıdığı kızı ile yürüyen Şahin, podyumlara geri döndü. Şahin'e Londra Moda Haftası'nda bu kez kızı Siena Leyla eşlik etti. Kızıyla birlikte podyumda yürüyen Şahin, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti.

O kareleri yayınlayan Tülin Şahin, "Dünyanın en genç süpermodeli bugün Londra Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam. Çok özel bir an oldu" ifadelerini kullandı.

Tülin Şahin'in paylaşımı kısa sürede 34 binin üzerinde beğeni aldı.

"SIENA, TÜLİN ŞAHİN'İN TAHTINA TALİP OLDU"

Yakup Biçer, geçtiğimiz günlerde "Siena, Tülin Şahin'in şimdiden tahtına talip oldu sanırım. Tülin benim uğurum. Londra Moda Haftası'nda onsuz defile yapamazdım. Gelmesinden dolayı çok mutluyum" şeklinde konuşmuştu.

"ÇOK HEYECANLI DAKİKALAR GEÇİRMİŞTİM"

Tülin Şahin, konuyla ilgili heyecanını ise şu sözlerle dile getirmişti:

Doğumdan 1 hafta önce değerli dostum Yakup Biçer'in 'Pehlivan' koleksiyonu için İstanbul Moda haftasında podyuma çıkıp, çok heyecanlı dakikalar geçirmiştim.

Şimdi de ilk kez bir anne olarak, yine Yakup'un 2020 kış koleksiyonu için Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkacağım için çok heyecanlıyım. Resmen defilelerden dolayı doğum öncesi ve sonrası heyecanını yaşıyorum.