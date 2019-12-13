"BUGÜN İKİMİZ İÇİN DE ÖZEL"

Ünlü model, kızı Siena Leyla ile pozunu sosyal medya hesabından, "Günaydın anne, doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum, onun bugün kırkı çıktı" notu ile yayınladı.