11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını, enerji sektöründe ve tüketiminde önemli bir dalgalanma yarattı. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt tüketimi azaldı. Elektrikte, günlük tüketim (şubat ayında) 800-850 milyon kilovatsaatten, (10 Nisan 2020) 644 milyon kilovatsaate kadar geriledi.
Doğal gaz tüketiminde de belirgin düşüş oldu. Gaz santrallarının elektrik üretiminde payı, yüzde 5-7 aralığında seyrediyor. Mevsim etkisiyle de konutlarda tüketim azaldı. Ticarethanelerin (lokanta, cafe, berber, restoran gibi) geçici olarak faaliyetleri durduruldu. Ticarethane tüketimi de sert fren yaptı. Günlük gaz tüketimi 90-95 milyon metreküp düzeyinde bulunuyor. Kış aylarında günlük tüketim 200 milyonlar düzeyinde seyrediyordu. Soğuk günlerde bu miktar daha da artıyordu.
Benzin ve motorin tüketimi de düştü. Türkiye’de, kabaca yılda 28 milyar litre motorin, 3 milyar litre benzin tüketiliyor. Sektör temsilcileri, akaryakıt tüketiminin yüzde 70’e kadar azaldığına işaret ediyor.
TAHSİLAT DA DÜŞÜYOR
Son dönemde özellikle kamu kurum ve kuruluşların doğal gazda fatura ödeme oranlarında belirgin bir düşüş gözleniyordu. Enerji yönetimi, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerek vatandaşların, gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarının faturalarını an be an izliyor.
VERİLER GÜNLÜK TAKİP EDİLİYOR
Bu çerçevede, doğal gaz dağıtım şirketleri; konut, ticarethane ve kamu kurum ve kuruluşlarının fatura tahakkuk, tahsilat, adet ve tutarlar ile tahsilat oranlarına ilişkin verileri günlük olarak EPDK’ya iletiyor. Özellikle ticarethanede tüketimler, 20 bin metreküp altı ve üstü olarak ayrı kategoride sınıflandırılıyor ve EPDK’ya bildiriliyor.
ÖDENMEYEN FATURA ÇALIŞMASI
Gerek elektrikte, gerekse de doğal gazda ödenemeyen faturalar konusunda bir adım atılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, faturalar konusunda Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını, bu dönemde faturasını ödemeyen özellikle konut abonelerinin gaz ve elektriğinin kesilmemesine özen gösterildiğini söyledi.
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