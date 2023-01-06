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Haberler Magazin Tuğçe Tayfur: Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı - Magazin haberleri

Tuğçe Tayfur: Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, şarkıcılığı bırakma kararı aldığını, "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" sözleriyle duyurdu

Giriş: 06.01.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Tuğçe Tayfur: Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı - Magazin haberleri
"Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı"
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HABERTURK.COM

18 yaşından bu yana şarkı söyleyen, babası Ferdi Tayfur'un izinden giden Tuğçe Tayfur, sahneleri bırakma kararı aldığını açıkladı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayfur, "Artık istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" dedi.

"BU İŞİN BAZI ŞEYLERİ BANA AĞIR GELMEYE BAŞLADI"

Tuğçe Tayfur, şu mesajı yayınladı:

Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki... Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm. Yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manipülasyona uğradım ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım... En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söylemek oldu. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze, kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum.

Fotoğraf: Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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