"AİLE BÜYÜKLERİNİN ARAYA GİRMESİ SONUCU BARIŞTIK"

Basın mensuplarının "ayrılık" sorularına da yanıt veren Tayfur, "Kavga etmiştik ama barıştık. Görüntülü aradım, Burak telefonumu açmadı. Ben de sinirlendim. Tartıştık, daha sonra aile büyüklerinin araya girmesi sonucu barıştık. Umarız bir daha böyle tatsız bir olay yaşanmaz" şeklinde konuştu.