Doya Doya Moda programının sıkı takipçileri, yarışmacıların hayatını merak ediyor. Tarzı ve tavırları ile katıldığı ilk günden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tuğçe Sözertan 23 yaşında ve Meksikalı.

TUĞÇE SÖZERTAN KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları Tuğçe Sözertan'ın saçlarına bayıldı.

Tuğçe Sözertan, 23 yaşında aslen Meksika'lı olduğunu 20 senedir Türkiye'de yaşadığını ve sekiz aylık evli olduğunu Türkiye'de mum üretimi yaptığını açıkladı.

Tuğçe Sözertan'ın boyu 1,63, kiloSU 73, bedeni ise 42.