Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı
Bir süre önce "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" ifadelerini kullanan Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı
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Sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, kendisiyle çelişerek, "Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı" atasözüne uygun bir davranış sergiledi.
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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda hemcinsleri için; "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" ifadelerini kullanmıştı.
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Ne var ki Tuğba Ekinci, sahne aldığı bir mekânda sahneye jartiyerle çıktı. Ekinci, bu davranışıyla sosyal medya kullanıcıların eleştiri oklarına maruz kaldı.