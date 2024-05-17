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        Haberler Magazin Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı - Magazin haberleri

        Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı

        Bir süre önce "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" ifadelerini kullanan Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:58
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          Sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci, kendisiyle çelişerek, "Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı" atasözüne uygun bir davranış sergiledi.

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          Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda hemcinsleri için; "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" ifadelerini kullanmıştı.

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          Ne var ki Tuğba Ekinci, sahne aldığı bir mekânda sahneye jartiyerle çıktı. Ekinci, bu davranışıyla sosyal medya kullanıcıların eleştiri oklarına maruz kaldı.

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