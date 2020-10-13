Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu kez Hadise-Kaan Yıldırım çiftine yaptığı göndermeyle adından söz ettirdi. 43 yaşındaki Ekinci, ikilinin fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, gönderisine "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" notunu düştü. Tuğba Ekinci'nin paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü. Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu iması, ünlü çiftin sevenlerini kızdırdı.

Bir süredir aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıkları iddia edilmişti. Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koymuştu.

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düşmüştü.