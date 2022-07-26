İngiliz devine Türk CEO

İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Erginbilgiç, görevi mevcut CEO Warren East'ten 1 Ocak 2023 itibarıyla devralacak.
Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden mezun oldu. 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA programını ve 1989’da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990-1997 yılları arasında Mobil Oil’da çalıştıktan sonra, 20 yılı aşkın bir süre BP'de çalıştı. Bunun son 5 yılı üst düzey yönetici olarak görev aldı.
Rolls-Royce'dan yapılan açıklamaya göre Erginbilgiç görev süresi boyunca rekor kârlılık ve güvenlik performansı gösterildi.
'KENDİSİNİ KANITLAMIŞ BİR LİDER'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew "Erginbilgiç çok uluslu kuruluşlardaki kazanan takımların lideri olarak kendisini kanıtlamış birisi. Geniş çaplı stratejik ve operasyonel tecrübeye ve havacılık gibi güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip. Uygulama ve değer yaratma konusunda güçlü bir geçmişi bulunuyor. Rolls-Royce'un son yıllarda oluşturduğu stratejik temeller üzerine inşa etmesini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
'TAM POTANSİYELİNİ KULLANMAYA KARALIYIM'
Tufan Erginbilgiç ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Müşterileri enerjide dönüşümü beklerken, önemli ticari fırsatların yaşandığı bir zamanda Rolls-Royce'a katılmaktan onur duyuyorum. Mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojileri sayesinde şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumunun tam potansiyelini kullanmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla büyüme yolunda adım atmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı döneminde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”
PİYASA DEĞERİ 7.8 MİLYAR STERLİN
Atama açıklamasının ardından Londra Borsası'nda işlem gören Rolls-Royce hisseleri yüzde 1.4 yükseldi. Firmanın piyasa değeri 7.8 milyar sterline ulaştı.
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