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        Haberler Bilgi Gündem TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, kadro dağılımı nasıl, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

        TÜBİTAK 737 personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri nedir kadro dağılımı nasıl?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı kadrolarda ve farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 737 personel alımı yapıyor. 10 Mart'a kadar devam edecek başvurular, adayların 'kariyer.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden ilgilendikleri pozisyonlara başvurmasıyla gerçekleştirilecek. Kurum, bu alımlarla birlikte bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası projelerine katkı sunacak uzman kadrosunu genişletmeyi amaçlıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:16
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        • 1

          TÜBİTAK, 737 yeni personel alımı için başvuruları almaya başladı. Adaylar, başvurularını TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İstihdam edilecek kişiler, atanacakları pozisyona bağlı olarak Ankara veya Gebze-Kocaeli’nde görev yapacak. Adayların 10 Mart'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Peki, TÜBİTAK personel alımında hangi kadrolara yer verilecek?

        • 2

          TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 17 Şubat ile 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar alınacak. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak.

          TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

          Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

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