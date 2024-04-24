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        Haberler Gündem TÜBİTAK 236 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro dağılımı nedir, kimler başvurabilir, görev yeri neresi?

        TÜBİTAK 236 kişiyi işe alacak! TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

        TÜBİTAK, iki farklı pozisyonda toplamda 236 kişi alacağını açıkladı. İstihdam edilecek kişiler İstanbul'un Gebze ilçesinde ve Ankara'da göreve başlayacak. İşte, TÜBİTAK 236 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:42
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        • 1

          TÜBİTAK, yayınladığı yeni bir iş ilanıyla 236 personel alımı yapacağını duyurdu. Çalışanların, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirileceği belirtildi. Peki, TÜBİTAK 236 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro dağılımı nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜBİTAK 236 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          TÜBİTAK, yayınladığı iş ilanı detaylarında araştırmacı ile teknik ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu.

          230 kişi araştırmacı olarak alınırken, 6 kişi teknik ve destek personeli olarak alınacak.

        • 3

          TÜBİTAK 236 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Nisan'da başladı. Son başvuru tarihi 13 Mayıs olarak belirlendi.

          Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

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