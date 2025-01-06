Tüberküloz, bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerde 2. sırada

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden "Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası" dolayısıyla aldığı bilgiye göre, 2023 itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 10,8 milyon kişiye tüberküloz tanısı konulurken, 1,25 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüberküloz, bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm nedenleri arasında Kovid-19'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Tüberküloz, "mycobacterium tuberculosis" adı verilen bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor, genellikle akciğerler olmak üzere tüm doku ve organları tutabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahminlerine göre, tüberküloz ile küresel mücadele kapsamında uygulanan etkin tanı ve tedavi programları sayesinde 2000-2023 yılları arasında yaklaşık 79 milyon hayat kurtarıldı.

Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı kapsamında, verem savaş dispanserlerinde tanı, tedavi ve takip hizmetleri hastalara ücretsiz sunuluyor. Tüberküloz tanısı alan hasta, tedavisi boyunca dispanserlerdeki sağlık çalışanları tarafından takip ediliyor, gerekli tüm destekler hastaya sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığınca hastalıktan korunmak için "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı" küresel sağlık hedefleri ve standartları doğrultusunda uygulanıyor.

Akciğer tüberkülozu, hastanın öksürmesi ya da hapşırması sonucu hava yoluyla kolayca bulaşabiliyor, hasta ile aynı kapalı ortamda uzun süre bulunan kişilerde bulaşma riski artıyor.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında da bebeklere iki aylıkken ücretsiz yapılan BCG (Bacillus Calmette-Guerin) diğer adıyla verem aşısı tüberküloz menenjiti ve miliyer tüberkülozdan korunmada önemli rol oynuyor.

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Hasta yakınları ve temaslıların da bulaşıcı tüberküloz hastalığından korunmak için koruyucu ilaçlar ve kişisel enfeksiyon kontrol önlemlerini alması önem taşıyor. Maske kullanımı, doğal havalandırmanın sağlanması ve genel hijyen kurallarına uyum, bireylerin bu hastalıktan korunmasına yönelik kritik önlemler arasında sıralanıyor.

Tüberküloz hastalığı, yalnızca düzenli ilaç kullanımı ile tedavi edilebiliyor. Etkili ve düzenli bir tedavi ile bulaştırıcılık genellikle 2-3 haftada sona erebiliyor. Tüberküloz tanısı alan hastaların ilaçları, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor ve tedavi süreçleri izleniyor.