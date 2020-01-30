Tuba Ünsal: Oyunculuk dünyamda çok özel bir yerde duruyor - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, başrollerini Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan'ın paylaştığı 14 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Masallardan Geriye Kalan' filmi için geri sayıma başladı. Ünsal, yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu yapımdaki rolüyle bu kez sevenlerini şaşırtacak.

Makyajsız, kısa ve koyu saçlı bir karaktere hayat veren oyuncu, Instagram'dan filmden bazı kareleri takipçilerinin beğenisine sunarak şu ifadeleri kullandı:

Sizi Asya ile tanıştırayım. Non-Binary yani kendini kadın veya erkek olarak tanımlamayan, tüm cinsiyet kavramını reddeden bir karakter. "Kadın sevmeyeceksin, erkek sevmeyeceksin insan seveceksin" diyor. 'Masallardan Geriye Kalan' filminde canlandırdığım 'Asya' benim oyunculuk dünyamda çok özel bir yerde duruyor.

NON-BİNARY NE DEMEK?

Kişinin erkek ve kadın kavramlarının tamamen dışında olmasıdır.