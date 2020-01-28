"İNSAN ÖZÜR DİLEMEYİ BİLECEK"

Bana 'İş hayatınla ilgili bir tavsiye ver' derseniz şunu derim; 'İnsan özür dilemeyi bilecek.' İş hayatının en temek kuralıdır bu. İnsanı kessen, yarısı fabrika hatası. Tabii ki hatalarımız olacak. Biz kimiz ki özür dilemeye mahcup olalım?