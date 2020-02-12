Tuba Ünsal: Oynadığım karakter benim için çok heyecan verici - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal’ın yer aldığı 14 Şubat’ta vizyona girecek olan 'Masallardan Geriye Kalan' filminin özel gösterimi önceki akşam gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği film, izleyenlerden tam not aldı.

Özel gösterime Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Ahmet Varlı, Açelya Topaloğlu, Melis Birkan, Zeyno Günenç, Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak gibi ünlü isim katıldı.

Filmin oyuncuları gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Filmde 'Affedebilsem Kendimi' adlı şarkıyı seslendiren oyuncu Özgür Çevik, şarkının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu ve beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

"ÇOK HEYECANLANMIŞTIM"

Yakın arkadaşı olan filmin yönetmeni Uğur Yağcıoğlu ile çalışmanın çok keyifli olduğunu belirten Tuba Ünsal, "'Dünyanın En Güzel Kokusu' filminin çekimleri sırasında bana bu senaryodan bahsetmişti. Çok heyecanlanmıştım. Özellikle oynadığım karakter benim için çok heyecan verici ve farklı oldu” dedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan ise, çok güzel bir yolculuğa çıktıklarını ve ekip olarak çok güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi.