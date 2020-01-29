Tuba Ünsal, 'Masallardan Geriye Kalan'da 'Non-Binary' olarak bilinen ve kendisini cinsel kimliği üzerinden tanımlamayan 'Asya'yı canlandırdı

Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği 'Masallardan Geriye Kalan' adlı filmde başrolleri Tuba Ünsal, Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan paylaştı.

Gösterime 14 Şubat'ta girecek olan filmde Ünsal, Non-Binary olarak bilinen ve kendisini cinsel kimliği üzerinden tanımlamayan 'Asya'yı canlandırdı.

'Asya'nın bugüne kadar canlandırdığı hiçbir karaktere benzemediğini belirten Tuba Ünsal bu konuda, "Cinsiyet ve cinsellikle ilgili toplumsal bu kadar tabu varken bu meseleyi komple reddetmiş bir insan 'Asya'... Bu rol beni çok tedirgin etmiştir ama cesaret edebildiğim için mutluyum. 'Erkek sevmeyeceksin, kadın sevmeyeceksin; insan seveceksin' cümlesi bence bu yüzyılda arkasında durulacak en cesur manifesto" dedi.

Non-Binary Ne Demektir?

Kişinin erkek ve kadın kavramlarının tamamen dışında olmasıdır.