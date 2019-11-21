"EVLİLİK OLDUĞU YERDE KALIYOR"



Hayat değişiyor, biz de değişiyoruz. Teknoloji ilerliyor, hayat teknolojik evreler geçiriyor ama evlilik olduğu yerde kalıyor. Evliliğin marka yönetiminin yeniden yapılması gerekiyor. Bu hali ile ölmeye mahkum gibi görünüyor.