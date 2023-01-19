"YAŞ: 22..."

"20'LERİM ÇOK SIKI ÇALIŞARAK GEÇTİ" DEMİŞTİ
Öte yandan Tuba Büyüküstün, daha önce, "20’lerim çok sıkı çalışarak geçti. 30’larım çocuklarımla geçti. 40’larımı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"Hâlâ kendimi tanıma sürecindeyim" diyen ünlü oyuncu, "Sürekli değişiyorum. Birçok detayım var; birini tanımlasam öbürüne haksızlık etmiş olurum. Olduğum halimden gayet memnunum. Yargılarımla, hatalarımla, yaptıklarımla, yapamadıklarımla iyi ki böyleyim..." açıklamasında bulunmuştu.
Fotoğraflar: Depo Photos, Instagram