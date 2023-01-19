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Tuba Büyüküstün paylaştı: Yaş: 22... - Magazin haberleri

Tuba Büyüküstün paylaştı: Yaş: 22...

Tuba Büyüküstün, 18 yıl önce rol aldığı diziden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak geçmişi andı. Ünlü oyuncunun 22 yaşında çekilen fotoğrafı takipçilerinden ilgi gördü

Giriş: 19.01.2023 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı bulunan Tuba Büyüküstün (40), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan Büyüküstün, 2004 yılında ilk bölümü yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' adlı diziden bir karesini paylaştı.

  • "YAŞ: 22..."

    Dizide 'Zarife' karakterine hayat veren oyuncu, 22 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tuba Büyüküstün, bu kareyi, "Yaş 22... 'Çemberimde Gül Oya', 'Zarife'..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Büyüküstünün gönderisi sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.

  • "20'LERİM ÇOK SIKI ÇALIŞARAK GEÇTİ" DEMİŞTİ

    Öte yandan Tuba Büyüküstün, daha önce, "20’lerim çok sıkı çalışarak geçti. 30’larım çocuklarımla geçti. 40’larımı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    "Hâlâ kendimi tanıma sürecindeyim" diyen ünlü oyuncu, "Sürekli değişiyorum. Birçok detayım var; birini tanımlasam öbürüne haksızlık etmiş olurum. Olduğum halimden gayet memnunum. Yargılarımla, hatalarımla, yaptıklarımla, yapamadıklarımla iyi ki böyleyim..." açıklamasında bulunmuştu.

    Fotoğraflar: Depo Photos, Instagram

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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