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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün geceye damga vurdu! Ünlü oyuncunun pozları göz kamaştırdı!

        Tuba Büyüküstün geceye damga vurdu! Ünlü oyuncunun pozları göz kamaştırdı!

        Paris'teki Valentino defilesinde boy gösteren Tuba Büyüküstün, tercih ettiği kombiniyle göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu geceye damga vuran isimlerden biri oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün pozları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:40
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          Geçtiğimiz günlerde Paris'ten bir Tuba Büyüküstün geçti! Valentino defilesine katılan Büyüküstün’ün kombinleri de pozları da olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin gönderilerine övgü dolu yorumlar yaptı.

        • 2

          Tuba Büyüküstün defilenin sabahında taşlı, pelerinli, beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırırken, akşamında bambaşka bir elbiseye geçerek kıyafetiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        • 3

          Sosyal medya paylaşımları sırasında sorduğu felsefik sorular ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası'na şıklığıyla damga vuran isimlerden biri oldu.

        • 4

          Instagram hesabında 6 milyon takipçisi olan Tuba Büyüküstün'ün son gönderilerine sevenlerinden 112 binin üzerinde beğeni ve 1800'den fazla övgü dolu yorum geldi.

        • 5

          İşte Tuba Büyüküstün'ün son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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