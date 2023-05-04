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Tuba Büyüküstün 17 yıllık yoldaşını kaybetti - Magazin haberleri

Tuba Büyüküstün köpeğini kaybetti

Tuba Büyüküstün, köpeği Korsan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyüküstün, "Beraber 17 sene.. Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Uzun zamandır, 'Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?' diye soran herkese haber vermek istedim" dedi

Giriş: 04.05.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tuba Büyüküstün, 17 yıldır yoldaşı olduğu köpeği Korsan'ın öldüğünü açıkladı.

  • Büyüküstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Korsan.. Beraber 17 sene.. Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu :)) Hareketli, neşeli, meraklı.. Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese.. Uzun zamandır, 'Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?' diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan'a, Korsikama veda ettik bir elma ağacının altında.."

  • ONUN İÇİN KORUMALI VİLLA TUTMUŞTU

    Tuba Büyüküstün, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan dizisinin çekimleri için Antakya’ya gitmişti. Büyüküstün, çok sevdiği köpeğini de yanında götürmüştü.

  • Köpeği otele kabul etmeyen otel yöneticileri Tuba Büyüküstün ile tartışmıştı. Bunun üzerine yapımcı firma, köpeğiyle birlikte kalabilmesi için Büyükstün'e özel bir villa kiralamıştı. 

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