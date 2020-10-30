Türkiye, Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte bir kez daha Tsunami sözcüğünü duydu. Peki, Tsunami nedir? Nasıl oluşur? Ege depremleri tsunami yaratır mı?
TSUNAMİ NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Habertürk TV'ye konuşan Prof. Dr. Şerif Barış, Tsunami hakkında şunları söyledi;
Depremler oluşan deniz dalgaları, kıyıyı basarak limanlara gider ve Japonca Tsunami liman dalgası anlamındadır. Ege'de yaşanan depremlerde, özellikle kırılma, aşağı, yukarı olduğu için deniz tabanı hareket ettiğinden dolayı direk doğrudan Tsunami oluştururlar.
Bir depremin Tsunami'ye yol açması ne kadar şiddetli olduğu ve ne kadar derinde gerçekleştiğine bağlı. Tsunamilerin yüzde 80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşiyor. Karaya vurduklarında dev dalgalara ulaşmalarına rağmen açık okyanusta Tsunami dalgalarının yüksekliği bir metre kadar oluyor. İki dalga arasındaki uzaklık ise 40 metreyi bulabiliyor. Hızı kıyıya ulaştıkça düşüyor.
Deprem Tsunamisi yani deniz dalgaları bir jet uçağının hızıyla yani 800-900 km'lik hızla ilerlemektedir. Kıyı ve sahil ne kadar sığsa, dalgalar burada sıkışıyor ve yükseliyor.
"YAYA OLARAK KAÇILMAZ"
30 kilometrelik bir hız ile insanların yaya olarak kaçmasını engeller. Dolayısıyla dalgalarından kaçılamaz. Eğer büyük bir deprem ve Tsunami uyarısı varsa kıyılardan aniden ve acilen uzaklaşılması gerekmektedir.
EN BÜYÜK TSUNAMİ FELAKETLERİ
1998 yılında Papua New Guinea'de depremin yol açtığı Tsunami de 7 ila 15 metrelik dev dalgalar 3 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. 2004 yılında ise Endonezya'nın Matra adasında 9.2 büyüklüğündeki deprem ve tsunami Güney Asya'yı vumuş felakette 200 binden fazla kişi ölmüştü.
2011 yılında Japınya'daki deprem sonrası oluşan Tsunami, büyük bir yıkıma neden olmuştu. Dünyanın en büyük ilk 5 depreminden biri olan ve depremde yaklaşık 16 bin kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 bin kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti.
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