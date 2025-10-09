TSMC, yapay zeka rüzgarıyla tahminleri aşarak rekor gelir elde etti

TSMC, 2025’in üçüncü çeyreğinde 989,92 milyar Tayvan doları (yaklaşık 32,47 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 759,69 milyar Tayvan dolarlık gelire kıyasla %30’luk bir artışa işaret ediyor. Şirketin Temmuz ayında yaptığı kazanç çağrısında belirttiği 31,8 ila 33 milyar dolarlık tahmin aralığının tam ortasına denk gelen bu sonuç, 22 analistin oluşturduğu LSEG SmartEstimate tahminini de geride bıraktı.

NVIDIA VE APPLE ETKİSİ

TSMC’nin müşteri portföyünde Nvidia ve Apple gibi yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında lider markalar yer alıyor. Yapay zekaya olan yoğun ilgi, pandemi döneminde zirve yapan ancak sonrasında düşüşe geçen tablet ve diğer tüketici elektroniği ürünlerine olan talebin azalmasını fazlasıyla dengeledi. Bu dönüşüm, TSMC’nin gelir yapısında güçlü bir sıçrama yarattı.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ, FOXCONN’DAN REKOR

TSMC’nin Taipei borsasında işlem gören hisseleri, yıl başından bu yana %34 oranında değer kazandı. Bu artış, aynı dönemde %18,5 yükselen genel piyasa endeksinin oldukça üzerinde. Öte yandan, Nvidia’nın en büyük sunucu üreticisi olan Tayvanlı Foxconn da üçüncü çeyrekte tarihinin en yüksek gelirini elde ettiğini duyurarak sektördeki genel büyüme trendini pekiştirdi.