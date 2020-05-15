Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC),Arizona'da 12 milyar dolar değerinde bir fabrika kurmayı planladığını açıklayarak, Trump yönetiminin küresel teknoloji tedarik zincirlerini Çin'den çıkarma stratejisi için zafer niteliğinde bir adım attı.
Gerçekleşmesi halinde ABD'ye gelen en büyük yatırımlardan biri olacak fabrika 1.600'den fazla istihdam yaratacak. Tayvanlı şirket yatırım planını ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ticaret politikaları ve Beijing'in koronavirüs sürecini yönetmesine yönelik eleştirilerini artırdığı sırada açıkladı.
Trump uzun süredir imalat sektörünün Çin'i terk edip tekrar ABD'ye gelmesini istiyordu. Koronavirüsün neden olduğu ekonomik tahribat sonrası ABD devleti imalat sektörü ile tedarik zincirinin Çin'e olan bağımlılığını sona erdirme politikasına
öncelik veriyor.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross anlaşmayı "Başkan Trump'ın politika gündeminin Amerikan imalatında bir rönesansa yol
açtığının bir başka göstergesi" olarak nitelendirdi. TSMC, Huawei Technologies Haberin Orjinali İçin Tıklayın gibi Çinli şirketlerin
yanı sıra Apple Inc ve Qualcomm Inc gibi ABD teknoloji devlerinin ana tedarikçisi konumunda. TSMC, "Bu proje, önde gelen ABD şirketlerinin en yeni yarı iletken ürünlerini ABD içinde üretmelerini sağlayan canlı ve rekabetçi bir ABD yarı iletken ekosistemi için kritik ve stratejik öneme sahip" dedi.
YATIRIM 2029'A KADAR SÜRECEK
ABD'deki yabancı yatırımlar açısından büyük olsa da, plan TSMC'nin standartlarına göre küçük kaldı. TSMC'nin sadece 2020 için sermaye harcaması hedefi 15-16 milyar dolar. TSMC'nin planlarına göre fabrikanın inşaatı dokuz yıl sürecek. Buna göre inşaat 2021'de, üretim ise 2024'te başlayacak. Ayda 20.000 silikon plaka işleme kapasitesine sahip fabrikaya yatırım 2029'a kadar devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!