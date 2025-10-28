TSKB'den 9 ayda 9.3 milyar TL net kâr

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 2025 yılının dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB’nin yılın dokuz ayında konsolide olmayan finansal tablolara göre toplam aktif büyüklüğü %32 artışla 305,5 milyar TL oldu. Yılbaşından bugüne Türkiye ekonomisine sağladığı uzun vadeli nakdi finansman desteği 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan Banka, kurdan arındırılmış bazda %5,6 seviyesinde büyüme elde ederek, kredi portföyünü 217,9 milyar TL'ye taşıdı. Sürdürülebilir kârlılık performansı hali hazırda yasal yükümlülüklerin oldukça üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarını desteklemeye devam ettiği yılın ilk dokuz ayında, net dönem kârı 9,3 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak kârlılığı %31,2 oldu.

TSKB’nin 75. yılında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına sunduğu destekleri büyüttüğünü belirten TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar şunları söyledi:

“2025 yılının dokuz ayını geride bırakırken, ülkemizin çok yönlü kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda yıl sonu hedeflerimizle uyumlu, güçlü ve dengeli bir performans sergiledik. Bankamızın 75. yaşını kutladığımız bu anlamlı yılda elde ettiğimiz finansal başarıları; kalıcı değer yaratan, yeşil ve sosyal dönüşümü önceliklendiren projelerle sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odağımızla firmalarımızın özellikle iklim risk ve fırsatlarına dair dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Destek olduğumuz yatırımlarla ülkemizin üretim kapasitesinin rekabetçi şekilde artması için çalışıyoruz. Toplumsal fayda ve kapsayıcılık odaklı projelerimizle, sosyal etkimizi güçlendirerek kimseyi geride bırakmayan daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek adına çalışmaya devam ediyoruz.

Büyüme stratejimiz doğrultusunda, güçlü ve çeşitlendirilmiş kaynak yapımızı zenginleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yılbaşından bugüne temin ettiğimiz fonlamalar toplam 1,1 milyar ABD doları seviyesini aştı. İlk altı ayda dört kalkınma finansmanı kurumu ile imzaladığımız yaklaşık 400 milyon ABD doları tutarında kaynak anlaşmasına ilave olarak, haziran ayında uluslararası piyasalarda 350 milyon ABD doları tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracını gerçekleştirdik. Kalkınma finansmanı kuruluşları ile yıl sonuna kadar farklı ve yenilikçi anlaşmalar da imzalayacağız. Temmuz ayında ise sendikasyon kredimize 367 gün vadeli dilimlere ek olarak 734 gün vadeli yeni dilimler ekleyerek, sendikasyon kredimizin vade yapısını çeşitlendirdik. Uluslararası 16 bankanın katılımıyla toplam 238 milyon ABD doları tutarında sağladığımız sendikasyon kredimizi, %120 çevirme oranıyla başarıyla yeniledik. 2025'in ilk dokuz ayında, ülkemizin yeşil, sosyal ve dijital dönüşümü doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonumuz ile yıl sonu hedeflerimizle uyumlu bir performansa imza attık. Bankamızın toplam aktif büyüklüğü %32 artışla 305,5 milyar TL'ye, kredi portföyümüz ise kurdan arındırılmış bazda %5,6 artışla 217,9 milyar TL'ye ulaştı. Kredilerimizin aktifler içindeki oranı %71 seviyesinde, SKA bağlantılı kredilerimizin toplam portföyümüz içindeki oranı ise %93 olarak gerçekleşti. Yakın zamanda, yatırım bankacılığı tarafında halka arz projelerimizden birini başarı ile tamamladık. Artan danışmanlık ve gayri nakit komisyonlarının da katkısı ile toplam net komisyon gelirlerimizi çeyreksel bazda %54 artırdık. Ayrıca, güçlü faaliyetlerini sürdüren iştiraklerimiz gelirlerimizi desteklemeyi sürdürdü. Sürdürülebilir kârlılık performansımız, yasal yükümlülüklerin oldukça üzerinde olan sermaye yeterlilik oranlarımızı desteklemeye devam etti. Yılın dokuz ayında net dönem kârımız 9,3 milyar TL'ye ulaşırken, yıl sonu hedeflerimizle uyumlu şekilde %31,2 özkaynak kârlılığı oranı elde ettik.

İlk 9 ayda elde ettiğimiz sonuçlarımız, yıl sonu hedeflerimizi destekler nitelikte gerçekleşti. Yılın kalanında da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma bankacılığı vizyonumuzla hareket ederek; kurumsal bankacılık, danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanlarında müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına rekabetçiliklerini daha da güçlendirerek eşlik etmeye, paydaşlarımıza yenilikçi çözümler sunmaya ve ülkemizin geleceği için çok boyutlu değer yaratmaya devam edeceğiz."

İlk 9 ayda elde ettiğimiz sonuçlarımız, yıl sonu hedeflerimizi destekler nitelikte gerçekleşti. Yılın kalanında da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma bankacılığı vizyonumuzla hareket ederek; kurumsal bankacılık, danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanlarında müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına rekabetçiliklerini daha da güçlendirerek eşlik etmeye, paydaşlarımıza yenilikçi çözümler sunmaya ve ülkemizin geleceği için çok boyutlu değer yaratmaya devam edeceğiz.”