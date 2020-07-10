Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB),12 bankadan 150 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Kredi anlaşması 9 Temmuz’da imzalandı.
Avrupa, Amerika, Asya ve Ortadoğu’dan 12 farklı ülkeden, 12 bankanın katılımıyla temin edilen sendikasyon kredisinin koordinatörlüğü Commerzbank AG tarafından gerçekleştirildi. 367 gün vadeli kredinin faiz oranı yıllık Euribor / Libor + %1,75, yenileme oranı ise %85. Kredi katılımcıları arasında ABC International Bank plc, BNP Paribas, China Development Bank, Citibank, N.A., ING Bank A.Ş., ING Bank NV, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banka Kombetare Tregtare Sh.a., Intesa Sanpaolo S.p.A. ve Raiffeisen Bank International AG yer alıyor.
Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yarattığı olağanüstü şartlar iş ve üretim dünyasında da köklü değişikliklere neden olmaya devam ediyor. Biz de ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasındaki öncü rolümüzü, şartlar ne olursa olsun sağladığımız uluslararası kaynaklarla ve firmalarımızın yanında yer alarak güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yolculuğumuzda uluslar üstü ve uluslararası kurumlarla uzun soluklu, kendisini yenileyen güçlü ilişkilerimiz en değerli eşlikçimiz. Bu bağlamda, her yıl temin ettiğimiz sendikasyon kredisini, bu yıl da başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu borçlanmamızın bir parçası olan tüm kurumlara katılımları ile ülkemiz ve bankamıza gösterdikleri güven için teşekkür ediyoruz. 70 yıldır olduğu gibi kalkınma bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, yenilikçi borçlanma işlemlerimizle çeşitlenen bilanço yapımız ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma doğrultusunda çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.
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