İran'ın parçalanmasının ardından Türkiye... Dr. Naim Babüroğlu: "Türkiye, Irak ve Suriye'ye kara harekâtı yapmak zorunda"

İran'ın parçalanmasının ardından Türkiye... Dr. Naim Babüroğlu: "Türkiye, Irak ve Suriye'ye kara harekâtı yapmak zorunda"

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Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ve bölücü örgütün sızma girişimleri sonucu yaşanan çatışmalarda Türkiye, son 22 günde, 21 askerini şehit verdi. Konunun uzmanı, eski bir asker olan akademisyen Dr. Naim Babüroğlu, yaşanan süreci Habertürk'ten Alper Uruş'a değerlendirdi:

"Terörle mücadeleye tarihine baktığımızda; Türkiye terörle mücadelede başarılı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) da başarılı. Fakat bir devletin terörle mücadelede başarılı olması için dört önemli koşul vardır.

TERÖRLE MÜCADELENİN 4 AYAĞI NEDİR? Birincisi; terörü kaynağında kurutmaktır. Türkiye bunu Irak'ta yapıyor; Suriye'de kısmen yapıyor. Suriye'de ABD, Türkiye'nin terörle mücadelesini engelliyor.

SÖZDE LİDER KADRONUN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ VE KATILIM İkincisi ise sözde lider kadroyu etkisiz hale getirmektir. Evet bunu da nokta istihbarat ve operasyonlarla yapıyoruz. Üçüncü konu, terör örgütüne katılımı, minimum seviyeye indirmek, azaltmaktır. Türkiye'de başarılıyız. Ancak, Suriye ve Irak'tan terör örgütüne katılım var. Çünkü burada inisiyatif bizim elimizde değil.

"ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR" En önemli ve dördüncü konu ise lojistik desteğin; aracın, paranın, silahın, mühimmatın kesilmesidir. Ancak burada Türkiye'nin karşısına, dünyanın en önemli ve güçlü ülkesi olan ABD'nin desteği çıkıyor. ABD, bu desteği sağladığı için Türkiye, terör örgütünü tehdit olmaktan çıkaramıyor.

"TÜRKİYE, IRAK VE SURİYE'YE KARA HAREKATI YAPMAK ZORUNDA" Türkiye'nin, ortak politika belirleme adımını ABD kabul etmez. Türkiye'nin geniş kapsamlı operasyonunu da ABD kabul etmez. Türkiye, ABD'ye rağmen terör örgütünü etkisiz hale getirecek kara harekâtını Irak ve Suriye'de yapmak zorundadır.

"BÖLGE ÜLKELERİYLE DE BUNU GÖRÜŞÜP ADIM ATMALI" Türkiye, Irak ile Suriye'yi ayrı düşünemez. Çünkü Suriye'de, Irak'takinin 10-15 katı PKK'lı terörist potansiyeli karşımızdadır. Türkiye, terörle mücadelede çok başarılıdır ve bu grafik artmaktadır. Ancak, kara harekatı şarttır. Riskleri göze almak durumundayız. Suriye, Irak, İran ve Rusya ile işbirliği yapılarak adım atılmalıdır.

"İRAN'IN PARÇALANMASININ ARDINDAN TÜRKİYE" Bu adımı atmazsak; İsrail'in Gazze'den başlattığı insanlık dışı saldırının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığını, vaat edilmiş topraklar politikasının ABD tarafından desteklenmesi ve İran'ın parçalanmasının, ardından ABD ve İsrail açısından Türkiye'nin haritasının değiştirilmesi ortaya gelecektir.

"BU MÜDAHALEYİ EN KISA ZAMANDA YAPMALIYIZ" Bu müdahaleyi, en kısa zamanda yapmalıyız. Şehitlerimizi; İsrail'in Gazze'den başlattığı ABD'nin desteklediği harekattan ayrı tutamayız. MOSSAD'a yönelik operasyondan ayrı tutamayız. Türkiye'nin HAMAS ve İsrail politikasından ayrı düşünemeyiz.

"SALDIRILARI TERÖR ÖRGÜTÜ TEK BAŞINA YAPMADI" Bu 22 günde yaşadığımız iki hain saldırıyı, terör örgütü tek başına yapmadı. Seçime giden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak da önemli bir amaçtır. Türkiye'nin cephesini sıkıştırarak; ABD'nin yanında konumlandırılması isteniyor. İran'da, 2 hafta önce 85 kişi öldü. Amaç İran'ı savaşa götürmekti. ABD, burada, 2021'de Afganistan'a taşıdığı DEAŞ'ı kullandı.