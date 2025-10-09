Habertürk
        TSE personel alımı ne zaman? Türk Standartları Enstitüsü TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 13 personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler e devlet ekranı üzerinden TSE personel alımı başvurusunu yapabilir. Enstitü konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki TSE personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

        Giriş: 09.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:46
          Türk Standartları Enstitüsü (TSE) personel alımı ilanı yayımladı. Enstitü konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan ilana göre 13 personel alımı yapılacak. İşte başvuru tarihi ve diğer detaylar

          TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Türk Standartları Enstitüsü (TSE) personel alımı başvuruları 10 Ekim Cuma günü başlayıp 20 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

          Adaylar, başvurularını e-Devlet'e giriş yaparak TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek. Bu adresten başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

          YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

          Adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının yüzde 70'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının yüzde 30'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre alınacak. Pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilecek.

          Enstitü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavdaki başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

          Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak. Sınav, Ankara'da TSE merkez binasında gerçekleştirilecek. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. v

