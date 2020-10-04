Trump yönetiminde Kovid-19 testi pozitif olanlar açıklandı!

DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra Trump'ın çevresinde ve yönetiminde Başkan ile temas eden koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı.

First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump'ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtildi.

ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump'la temas eden kişiler arasında; Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien bulunuyor.

Başkan Trump ile temas eden ve koronavirüs testi pozitif olan diğer kişiler ise Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Kellyanne Conway, Ronna McDaniel, John I. Jenkins, geçen cumartesi Beyaz Saray'da etkinliğe katılan Chris Christie yer alıyor.

TRUMP'TAN "YAKINDA DÖNECEĞİM" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı.

Kravatsız haliyle biraz yorgun gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını veren Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, "Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım." şeklinde konuştu.