Trump ve Clinton yeniden yarışacak mı?

ABD bunu konuşuyor: Trump ve Clinton yeniden yarışacak mı?

HABERTURK.COM

ABD'de çarşamba günü sosyal medya kullanıcıları, 2024'te Donald Trump ve Hillary Clinton arasında yeniden bir başkanlık yarışı yaşanacağını iddiasıyla çalkalandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yüksek enflasyon ve salgın ile mücadele sebebiyle onay oranları yüzde 33'e kadar düştü.

Eski ABD Başkan Donald Trump, her fırsatta Biden'ın gaflarının veya yanlış adımlarının üzerinde dururken, 2024'te yeniden seçimlerde yarışacağı ihtimallerini artırdı.

"CLINTON SİYASETE GERİ DÖNEBİLİR"

Douglas E. Schoen ve Andrew Stein, Salı günü Wall Street Journal'da Clinton'un siyasete geri dönüşünün mümkün olacağına ilişkin bir haber hazırladı. Haberde,"Her şey Demokratların bu yılki ara seçimlerde nasıl performans gösterdiğine bağlı" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, "Demokratların 2022'de Kongre'nin kontrolünü kaybetme olasılığı göz önüne alındığında, Clinton'ın Demokratlara yeni ve daha başarılı bir yolda liderlik edebilecek deneyimli bir aday olarak konumlandırmaya başlayacağını tahmin edebiliriz." dedi.

WSJ'ye konuşan iki Demokrat yetkili, Trump’ı yenmek için partinin Hillary Clinton'dan başkasına bakmaması gerektiğini söyledi.

"MUSK'IN MARS'A GİDEN ROKETİNDE YER VAR MI?"

Bu iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları da düşüncülerini dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı, "Hillary'nin 2024'te Biden veya Kamala'dan daha fazla kazanma şansı var. Bu üzücü değil mi?" dedi.

Bir başkası ise, "Yine Hillary ve Trump yarışırsa, Elon Musk'ın Mars'a giden roketinde yer var mı diye bakacağım." ifadelerini kullandı.

Biden'ın kazanırsa ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacağı göz önüne alındığında tekrar aday olması konusunda soru işaretleri var.

ABD BASINI: CLINTON ADAYLIĞI İSTİYOR

Clinton ise görevdeki başkandan daha genç olma konusunda bir avantaja sahip, ancak çok fazla değil. Kasım 2024'te kazanır ve bir sonraki Ocak ayında göreve başlarsa 77 yaşında olacak. Biden Başkanlık yarışını kazandığı ve yemin ettiği dönemde 78 yaşındaydı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hillary Clinton adaylığı istiyor. Biden yönetiminin dağılmakta olduğunu biliyor.

Trump'a karşı çalkantılı seçim döngüsünün tekrar yaşanabileceği söyleniyor.