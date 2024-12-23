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        Haberler Dünya Amerika Trump: Transseksüellik deliliğine son vereceğim | Dış Haberler

        Trump: Transseksüellik deliliğine son vereceğim

        ABD'nin seçilen 47. Başkanı Donald Trump, göreve başladığında "transseksüellik deliliğine son vereceğini" söyledi ve "Trump'ın yönetiminde ABD'nin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyet olduğu kabul edilecek: Kadın ve erkek." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 01:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 01:08
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        Trump: Transseksüellik deliliğine son vereceğim
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        Trump “Görevimin henüz birinci gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanması/sakatlanmasını engellemek için talimat vereceğim. Transseksüelliği ordumuzdan, ilkokullarımızdan, ortaokullarımızdan ve liselerimizden çıkaracağız. Erkeklerin kadın sporlarına katılmalarını engelleyeceğiz. Bunu muhtemelen birinci gün yapacağız.”

        Trump sözlerinin devamında seyircilerin alkışı eşliğinde alaycı bir şekilde “Bunu birinci gün mü, ikinci gün mü yoksa üçüncü gün mü yapalım?” diye sordu ve “Birinci güne ne dersiniz?” diye ekledi.

        20 Ocak’ta görevine başlayacak ABD’nin yeni başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Trump’ın yönetiminde ABD’nin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyet olduğu kabul edilecek: Kadın ve erkek.”

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