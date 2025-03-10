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        Haberler Ekonomi Para Trump'tan tarife ve resesyon açıklaması - Para Haberleri

        Trump, tarifelerin ABD ekonomisinde resesyona yol açabileceği ihtimalini reddetmedi

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifelerinin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:04
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        Trump'tan tarife ve resesyon açıklaması
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        Trump, Fox News'ün "Sunday Morning Futures" programında ABD gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

        Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyledi.

        Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.

        Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.

        Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin nisana kadar askıya alınmasıyla ilgili, "Amerikalı otomobil üreticilerine yardımcı olmak istedim, 2 Nisan'a kadar. 2 Nisan'dan sonra her şey karşılıklı olacak. Bizden ne kadar alırlarsa biz de onlardan o kadar alacağız." diye konuştu.

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        Trump, Kongredeki konuşmasına Demokratların yazılı protestolarla tepki göstermesine ilişkin, "Onlarda bir sorun var. İnanasım gelmiyor. Kadın sporlarında erkeklerin oynamasından bahsediyorlardı. Cumhuriyetçiler deliye dönüyordu, Demokratlar ise minik pankartlarını kaldırıyorlardı. İnanılmaz. Anlamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        "(Ukrayna) Bebekten şeker alır gibi ABD'den silah aldı"

        Ukrayna konusunda ise Trump, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "bebekten şeker alır gibi ABD'den silah aldığını" belirtti.

        Trump, Zelenskiy'nin minnettar olmadığını, eski ABD başkanlarına kıyasla Ukrayna'ya daha fazla yardım ettiğini savundu.

        ABD'nin desteği olsa dahi Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ayakta kalamayabileceği mesajını veren Trump, ABD'nin Rusya ile bazı zaaflarının bulunduğunu dile getirdi.

        Trump'tan Rusya, Çin ve Panama yorumları

        Trump, Rusya konusunda kimsenin kendisi kadar sert davranmadığını dile getirerek "Rusya'nın yaptığı en büyük iş" şeklinde nitelediği Kuzey Akım 2 boru hattını bir önceki başkanlık döneminde durdurduğunu söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını kaydeden Trump, Çin konusunda da sert davrandığını belirtti.

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        Öte yandan, Trump, son dönemde açıklamaları nedeniyle gündem olan Panama Kanalı'nın bu ülkeye sebepsiz verildiğini söyleyerek geri alacaklarını vurguladı.

        Panama Kanalı'nın inşa ettikleri en pahalı şey olduğunu belirten Trump, Panama'nın, kanalı Çin'e verdiğini savundu.

        Trump, Panama Kanalı'ndaki tabelaların çoğunun Çince yazıldığını savunarak "Ciddi olduğumu anladıklarında (tabelaları) söktüler." diye konuştu.

        "Altın kart, yeşil karttan daha iyi olacak"

        Trump, düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan Medicaid'e, yaşlılar ve engelliler için sağlık sigortası olan Medicare'e ve sosyal güvenlik programlarına dokunmayacağını söyledi.

        Bu programlardaki "yolsuzluğu" sona erdireceğini savunan Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancılara 5 milyon dolara altın kart satışı konusuna da değindi.

        Trump, Apple gibi firmaların altın kart satın alarak önde gelen üniversitelerden mezun yabancıları istihdam edebileceklerini belirterek, "Altın kart, steroidli yeşil kart gibi olacak, yeşil karttan daha iyi olacak." dedi.

        Öte yandan, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın yüzlerce milyar dolarlık "sahte sözleşmeyi" ortaya çıkardığını savunan Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde "trans fare ameliyatlarına" çok fazla para harcandığını, anlaşmalarla bunun ortaya çıkarıldığını öne sürdü.

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