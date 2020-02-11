Selim Karahan skarahan@haberturk.com

ABD'de Trump yönetimi 1 Ekim'de başlayacak 2021 mali yılı için bütçe teklifini Kongre'ye sundu. Donald Trump ve ekibinin oluşturduğu 4.8 trilyon dolarlık bütçenin 740.5 milyar doları askeri harcamalara ayrıldı. Askeri harcamalarda bir önceki yıla göre yüzde 0.3 yükseldi.

Bütçe, önümüzdeki yıl için Trump yönetiminin politikaları hakkında da fikir sahibi olmamızı sağladı. Teklifte gelecek yıl yapılacak dış yardımların bir önceki yıla göre yüzde 21 düşüşle 44.1 milyar dolara gerilemesi öngörüldü.

Verilen bütçe teklifi Trump'ın, bir yandan dünyadaki diğer ülkelere yardımları keserken, diğer yandan gözünü uzaya çevirdiğini ortaya koydu. Daha önce orduya bağlı Uzay Kuvvetleri'ni kurarak uzay alanında bir ilke imza atan Trump önümüzdeki yıllarda Ay'a ayak basan ilk kadının bir Amerikalı olmasını istediğini son zamanlarda sık sık dile getiriyordu.

'AMERİKAN TOPRAĞINDAN FIRLATILACAK'

Başkan Trump son olarak geçen hafta yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasında da Ay'a ayak basan ilk kadının 'Amerikalı olacağını', Ay'a gidecek roketin 'Amerikan teknolojisine sahip olacağını' ve 'Amerikan toprağından fırlatılacağını' vurguladı. İnsanoğlu 1972'den bu yana Ay'a ayak basmazken Trump sadece Ay'a değil Mars'a da insanlı yoluculuk yapılmasını hedefliyor. Bu sebeple geçen yıl Trump yönetimi NASA'dan 2024'e kadar Ay'a ve önümüzdeki 10 yılda Mars'a insanlı yolculuk yapılması talimatını verdi.

YÜZDE 12'LİK ARTIŞ

Son bütçe teklifinde NASA'YA 25.2 milyar dolarlık yıllık bütçe verilmesi Trump'ın bu talimatında ciddi olduğunu kanıtladı. NASA'nın bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 12 artırılırken bu enflasyona göre ayarlanıp karşılaştırıldığında NASA'nın son 26 yıldaki en büyük bütçesi oldu. Rakamsal olarak ise NASA tarihinin en büyük bütçesi....

Enflasyona göre ayarlanmış yıllık NASA bütçesi:

Yıl Bütçe(milyon dolar) 1959 5.702 1960 6.514 1961 11.978 1962 23.169 1963 43.694 1964 63.060 1965 58.136 1966 52.984 1967 48.125 1968 46.461 1969 37.668 1970 30.775 1971 25.614 1972 23.685 1973 23.135 1974 19.340 1975 18.671 1976 18.663 1977 17.648 1978 17.920 1979 18.387 1980 19.165 1981 18.874 1982 18.838 1983 18.966 1984 19.337 1985 19.717 1986 20.149 1987 18.890 1988 22.100 1989 25.549 1990 28.260 1991 31.318 1992 30.706 1993 28.099 1994 27.754 1995 25.340 1996 24.725 1997 23.536 1998 22.451 1999 21.867 2000 21.196 2001 21.137 2002 21.259 2003 21.510 2004 21.440 2005 21.821 2006 21.459 2007 21.074 2008 20.979 2009 20.943 2010 21.919 2011 21.945 2012 21.383 2013 19.943 2014 19.557 2015 18.892 2016 19.771 2017 19.938 2018 19.531 2019 19.892 2020 22.176 2021 25.250

SOĞUK SAVAŞTA ZİRVE YAPTI

Enflasyona göre ayarlanmış, yani bugünün parasıyla NASA en büyük bütçeye 60'larda sahipti. Bunun nedeni o dönem Sovyetlerle girilen uzay yarışıydı. Dönemin iki süper gücü Ay'a ilk insanı yollamak için kıyasıya bir mücadeleye girmiş, herkesin bildiği gibi 1969 yılında ABD mücadelenin kazanını olmuştu. Şu anda Ay'a gitmek için o dönemki kadar 'para' gerekmemesini iki nedeni bulunuyor. 60'larda uzay teknolojileri neredeyse sıfırdan geliştirildi. Yan teknolojilerin de şimdiki kadar gelişmemiş olması nedeniyle bu geliştirme süreci çok daha büyük bütçeler gerektiriyordu.

Bunun yanında NASA bu 'yeni keşif çağında' yalnız olmayacak. Artık özel şirketlerden de hizmet alacak. Elon Musk'ın SpaceX'i gibi firmalar uzay seyahatinin maliyetini düşürebilmek için önemli çalışmalara imza atıyor. SpaceX'in yeniden kullanılabilir roket alanındaki başarıları buna örnek verilebilir. Özel şirketlerin çalışmaları NASA'nın hem elini hem de cüzdanını rahatlatıyor.

'İSTENİLENİ YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Beyaz Saray'ın bütçe teklifinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından açıklamalarda bulunan NASA Başkanı Jim Bridenstine "Yenilenen keşif çağı için oluşturduğumuz vizyon destekleniyor. Şimdi bizim de bizden istenileni yapmamız gerekiyor" dedi. NASA'ya verilecek 25.2 milyar dolarlık bütçenin yaklaşık yarısının Ay ve Mars'a gidiş projeleri için harcanılması öngörülüyor.

NASA söz konusu projelerin maliyetinin önümüzdeki 5 yılda toplam 71 milyar dolar olacağını açıkladı. NASA bütçesinin bu program sebebiyle önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. Analistler 2023'te yıllık bütçenin 28 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

Trump yönetiminin sunduğu 4.8 trilyon dolarlık bütçenin Kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Onay süreci şimdiden yoğun pazarlıklara sahne olacağa benziyor. Ancak ABD'de Demokratlar da Cumhuriyetçiler de uzay çalışmalarını destekliyor. Dolayısıyla NASA'nın artan bütçesine bir itirazda bulunulması beklenmiyor.