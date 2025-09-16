Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump'tan Memphis'e Ulusal Muhafız konuşlandırmak için kararname | Dış Haberler

        Trump'tan Memphis'e Ulusal Muhafız konuşlandırmak için kararname

        ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde kanun ve düzeni sağlamak amacıyla Ulusal Muhafızları konuşlandıracak "Memphis Güvenli Görev Gücü"nü kurmak için başkanlık kararnamesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 06:29 Güncelleme: 16.09.2025 - 06:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Memphis'e Ulusal Muhafız konuşlandırmak için kararname
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trump, imza öncesi Beyaz Saray'da ekibi ve Tennessee Valisi Bill Lee ile birlikte basın mensuplarına konuştu.

        AA'nın haberine göre; sadece Memphis'te değil, birçok şehirde işlenen suçlar nedeniyle Güvenli Görev Gücü'nün kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Trump, Memphis'ten sonra Chicago'ya da benzer bir federal görev gücü göndermeyi planladığını söyledi.

        ABD Başkanı Trump, benzer amaçla Washington DC'de görevlendirilen federal güçlerin yaklaşık 1500 suçluyu şehir dışına çıkardığına işaret ederek, "(Memphis'teki) görev gücü, başkentte gösterdiğimiz olağanüstü başarılı çabaların bir kopyası olacak ve birçoğunun aynı olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

        REKLAM

        Tennessee eyalet yetkililerinin talebi ile bu görev gücünü kurduklarına dikkat çeken Trump, "Benden çok önce bir ABD başkanının devreye girip bu şehirleri kurtarması gerekirdi. Yani bunu ben istemedim, inanın bana. Birinin yapması gerekiyordu ve biz de bunu büyük bir başarıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tennessee Valisi Bill Lee de Trump'a teşekkür ederek, "Bir araya geldiğimizde, Memphis şehrinde önemli değişiklikler yaratabiliriz." dedi.

        Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziran ayında Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

        Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

        Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #Tennessee
        #ABD
        #haberler
        #Memphis
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa