Trump'tan Memphis'e Ulusal Muhafız konuşlandırmak için kararname

Trump, imza öncesi Beyaz Saray'da ekibi ve Tennessee Valisi Bill Lee ile birlikte basın mensuplarına konuştu.

AA'nın haberine göre; sadece Memphis'te değil, birçok şehirde işlenen suçlar nedeniyle Güvenli Görev Gücü'nün kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Trump, Memphis'ten sonra Chicago'ya da benzer bir federal görev gücü göndermeyi planladığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, benzer amaçla Washington DC'de görevlendirilen federal güçlerin yaklaşık 1500 suçluyu şehir dışına çıkardığına işaret ederek, "(Memphis'teki) görev gücü, başkentte gösterdiğimiz olağanüstü başarılı çabaların bir kopyası olacak ve birçoğunun aynı olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Tennessee eyalet yetkililerinin talebi ile bu görev gücünü kurduklarına dikkat çeken Trump, "Benden çok önce bir ABD başkanının devreye girip bu şehirleri kurtarması gerekirdi. Yani bunu ben istemedim, inanın bana. Birinin yapması gerekiyordu ve biz de bunu büyük bir başarıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tennessee Valisi Bill Lee de Trump'a teşekkür ederek, "Bir araya geldiğimizde, Memphis şehrinde önemli değişiklikler yaratabiliriz." dedi.

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziran ayında Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu. Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.