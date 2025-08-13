Habertürk
        Haberler Dünya Trump, Putin'den önce Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşecek | Dış Haberler

        Trump, Putin'den önce Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşecek

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da bir araya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantıda görüşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 06:20 Güncelleme: 13.08.2025 - 06:21
        Trump, Putin'den önce Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşecek
        Bir Beyaz Saray yetkilisi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeyi teyit etti. Yetkili, açıklamasında, Trump'ın bugün Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılacağı çevrim içi toplantıda, Putin ile gerçekleştireceği zirve öncesinde son durumu değerlendireceğini belirtti.

        TRUMP İLE PUTİN 15 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞECEK

        ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." demişti.

        Trump, Putin'le görüşmesinin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini kaydederek, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

