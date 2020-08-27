ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) maçlarının, Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Louisiana eyaletini vurmaya başlayan Laura Kasırgası'yla ilgili bilgi almak için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı bir heyetle başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret ederek burada brifing aldı.
Kasırgayla ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Trump, cumartesi ya da pazar günü kasırgadan etkilenen Teksas ve Louisiana eyaletlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.
Trump, yerel saatle bu akşam Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yapacağı başkanlığa kabul konuşmasını da kasırga nedeniyle ertelemeyi düşündüğünü dile getirse de daha sonra böyle bir şeye gerek görmediklerini ve konuşmasını planlandığı şekilde yapacağını kaydetti.
"BENCE İNSANLAR, NBA'DEN BİR NEBZE BIKTI"
Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle maçların ertelenmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.
NBA'in boykot kararı hakkında fazla bir şey bilmediğine ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." dedi.
Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
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