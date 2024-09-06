Donald Trump Elon Musk'ı komisyon başkanı yapacak: "Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" | Dış Haberler

Donald Trump Elon Musk'ı komisyon başkanı yapacak: "Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" | Dış Haberler

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimleri kazanması durumunda "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını, komisyonun başına da Elon Musk'ı getireceğini söyledi.

New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programda konuşan Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda milyarder Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.

Musk'ın komisyona öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Bana tam ve eksiksiz desteğini veren Elon Musk'ın önerisi üzerine, tüm federal hükümetin mali ve performans denetimini yapmak ve köklü reformlar için önerilerde bulunmakla görevli bir hükümet verimliliği komisyonu kuracağım." dedi.

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AMERİKA'YA HİZMET ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM" Musk da bu açıklama üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı. Musk, geçen ay Trump ile X'te yaptığı bir röportajda, hükümette verimlilik komisyonu fikrini ortaya atmış ve kurulması halinde "böyle bir komisyonda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını" belirtmişti. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.