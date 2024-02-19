Trump mı Biden mı? ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler ne diyor?

Trump mı Biden mı? ABD Başkanlık seçimlerinde son anketler ne diyor?

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ABD, 5 Kasım 2024'te yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Seçim yarışına girecek adaylar henüz resmi olarak kesinleşmese de ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Biden ve Trump, 2020 seçimlerinin ardından yeniden karşı karşıya gelecek, bu neredeyse 70 yıldır yapılacak ilk rövanş seçimi olacak. TRUMP YÜZDE 45, BIDEN YÜZDE 43 The Economist'in yaptığı son seçim anketine göre, Trump yüzde 45, Biden yüzde 43 oranında destekleniyor. Economist'in 1 Ocak 2023'ten bu yana yaptığı ilk ankette Biden yüzde 44, Trump ise yüzde 41 oranında destekleniyordu. REKLAM

Trump hakkında açılan üç ceza davası nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya. Biden ise enflasyon, Afganistan, Ukrayna ve Orta Doğu politikaları nedeniyle eleştiriliyor. Economist'in haberine göre, iki aday da popüler değil, ancak Amerikalılar daha az kötü olanı seçmeye çalışacak. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.