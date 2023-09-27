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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın, gayrimenkul imparatorluğunu kurarken, bankaları ve sigortacıları dolandırdığına hükmedildi

        Trump'ın, gayrimenkul imparatorluğunu kurarken, bankaları ve sigortacıları dolandırdığına hükmedildi

        ABD'nin New York şehrinde eski başkan Donald Trump hakkında açılan "dolandırıcılık" davasında karar çıktı. Mahkeme, Trump'ın bankaları, sigortacıları ve başkalarını dolandırdığına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:34 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:34
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        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
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        ABD'de bir mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın emlak imparatorluğunu kurduğu yıllarda çok sayıda kişiyi ve kurumu dolandırdığına hükmetti.

        New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve başkalarını dolandırdığına karar verdi.

        Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ve şirketin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtti.

        Bu taktiklerin sınırı aşarak yasaları ihlal ettiğini kaydeden Engoron, Newyork'ta iş yapmasının zorlaştırılması için Trump'ın bazı işletme ruhsatlarının feshedilmesi direktifini verdi ve şirketin operasyonlarının bağımsız bir gözlemci tarafından denetleneceğini aktardı.

        Yargıç Engoron kararıyla, Başsavcı James'in davasındaki suçlamalarda en önemlisini karara bağlamış oldu, ancak iddianamedeki diğer 6 suçlama 2 Ekim'de başlayacak jürisiz duruşmada karara bağlanacak. Duruşma aralık ayına kadar uzayabilir.

        Başsavcı James, Trump'ın, en büyük 3 çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmasını ve 5 yıl süresince ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, ayrıca 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

        Letitia James, daha önce Trump'ı kendi yardım kuruluşunu siyasi ve iş çıkarları için kullanmakla dava etmiş, suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump ceza olarak bir dizi yardım kuruluşuna 2 milyon dolar ödemeye mahkum edilmiş ve Trump Vakfı kapatılmıştı.

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        #Donald Trump
        #ABD
        #Gayrimenkul
        #son dakika haberi
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