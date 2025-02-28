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        Haberler Dünya Trump ile Zelenskiy kameralar karşısında tartıştı! Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı | Dış Haberler

        Trump ile Zelenskiy kameralar karşısında tartıştı! Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı

        ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Beyaz Saray'da ilk kez bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile dünyanın gözü önünde tartıştı. Tartışmanın ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı, böylece imzalanması planlanan nadir elementler anlaşması da iptal oldu. Zelenskiy, gergin görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:45
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        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
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        ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Beyaz Saray'da bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dünyanın gözünün önünde tartıştı. Trump ve Zelenskiy'nin bugün yaptıkları görüşmede nadir element anlaşmasına imza atması bekleniyordu, ancak yükselen tansiyonun ardından Zelenskiy herhangi bir anlaşmaya imza atmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
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        ZELENSKIY BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

        ABD basını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Oval Ofis'te kameraların önünde Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile girdiği tartışmadan kısa bir süre sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı.

        Tartışmanın ardından daha önce yapılan planlar da iptal oldu. Zelenskiy, daha önce planlandığı gibi, mineraller anlaşmasını imzalamadan ve Trump ile ortak basın toplantısı yapmadan ayrıldı.

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        Konvoyuyla Beyaz Saray'dan ayrılırken basına açıklama yapmadı.

        Skandal tartışmanın yankıları
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        ZELENSKIY: TEŞEKKÜRLER AMERİKA

        Zelenskiy, gergin görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler, Kongre ve Amerikan halkı.

        Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        KAMERALAR ÖNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ, KİM NE DEDİ?

        Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

        Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenskiy, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

        "YA BU ANLAŞMAYI İMZALARSINIZ YA DA BİZ YOKUZ"

        Bunun üzerine Trump, Zelenskiy’ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

        "Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti.

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