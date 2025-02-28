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        Haberler Dünya Zelenskiy Beyaz Saray'da | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump bir araya geldi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına demeç veren ikili arasında ciddi tartışma yaşanırken Trump Zelenskiy'e "Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık!" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:51
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        Zelenskiy Beyaz Saray'da
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi. Görüşme sıcak bir karşılama ile başlamasına rağmen basın önünde sinirler gerildi.

        MEDYA ÖNÜNDE BÜYÜK TARTIŞMA

        Trump, Zelenskiy'i işaret edip "3. Dünya Savaşı üzerinde kumar oynuyorsunuz. Ancak şu an kartınız yok." diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi durumunda çok daha büyük bir çatışmaya yol açabileceğini işaret etti.

        Zelenskiy basın önünde Trump ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile tartışmaya girdi ve gerilim yükseldi. Üçlü arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

        - Vance: Oval Ofis’e gelip bunu ABD medyasının önünde tartışmaya kalkmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Asker sıkıntısı çekiyorsunuz ve zorunlu askerleri cepheye sürüyorsunuz. Başkan’a teşekkür ediyor olmalısınız.

        - Zelenskiy: Hiç Ukrayna'ya geldiniz mi ki bizim problemlerimizin ne olduğunu söylüyorsunuz? Bir defa gelin!

        - Vance: Görüntüleri seyrettim. İnsanları propaganda turuna çıkartıyorsunuz Sayın Başkan. Asker sorunu yaşadığınız konusunda hemfikir değil misiniz?

        - Zelenskiy: Çok fazla soru oldu. Baştan başlayalım. Savaş sırasında herkesin problemi var hatta sizin bile. Güzel bir okyanusunuz var. Şimdi hissetmiyorsunuz ama gelecekte hissedeceksiniz.

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        - Trump : Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi bize dikte edecek konumda değilsin. Biz çok iyi hissediyoruz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık. Şu an iyi bir pozisyonda değilsiniz. Kartlara sahip değilsiniz.

        - Zelenskiy: Kart oynamıyoruz!

        - Trump: Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerinde kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık!

        Gergin geçen görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'dan erken ayrılmak durumunda kaldı.

        BEYAZ SARAY: ÖNCE AMERİKA

        Gerilimli görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın resmî X hesabından yapılan paylaşımda "America First" (Önce Amerika) paylaşımı yapıldı.

        GÖRÜŞME GÜZEL BAŞLAMIŞTI

        Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'ın kapısında karşılarken, Zelenskiy'nin giyimine dikkat çekerek "Bugün tam takım giyinip kuşanmış." dedi.

        Trump daha sonra Volodimir Zelenskiy ile gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna ile âdil bir anlaşmaya vardık. Putin ile de konuştum, Rusya ile iyi görüşmelerimiz var." şeklinde konuştu.

        Trump ayrıca "Ukrayna (barıştan sonra) çatışmaya dönmeyecek." derken Ukrayna'ya silah göndereceklerini ama çok fazla göndermeye gerek kalmayacağını ümit ettiğini ifade etti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya yanıt veren Trump "Birbirlerini sevmiyorlar." derken kendisinin tarafsız, orta bir yerde durduğunu ve savaşı bitirmek istediğini dile getirdi.

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