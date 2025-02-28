Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Skandal tartışmanın yankıları | Dış Haberler

        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışma dünyada büyük yankı uyandırdı

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan hararetli tartışmasına dünya liderlerinden çeşitli tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Başından beri savaşanlara saygı duymak zorundayız." dedi. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, tartışmaya ilişkin skandal bir yorumda bulunarak "Trump ve Vance'in (Zelenskiy'e) vurmamış olmaları bir mucize." dedi. Tartışmaya ilişkin Avrupa Birliği ülkelerinden de ciddi tepkiler gelirken, Avrupalı liderler Ukrayna'ya olan desteklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:23 Güncelleme: 01.03.2025 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Skandal tartışmanın yankıları
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy uzun zamandır müzakere edilen kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        Görüşme öncesi Zelenskiy'i Beyaz Saray'ın kapısında karşılayan Trump, sıcak tavırlar sergilerken, durum basın mensuplarının önünde değişti.

        Zelenskiy ile tartışmaya başlayan Trump'ın sinirleri gerilirken "Bize ne hissetmemiz gerektiğini dikte edemezsin. Yaptığın bu ülkeye saygısızlık!" dedi.

        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılırken, Avrupa'dan tartışmaya dair tepkiler gelmeye başladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanında olduklarını belirten Polonya Başbakanı Donald Tusk "Sevgili Zelenskiy, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz." dedi.

        REKLAM

        MACRON: SAVAŞANLARA SAYGI GÖSTERMELİYİZ

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise portekizde gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'dan yana tavır sergileyerek "Başından beri savaşanlara saygı göstermeliyiz." dedi.

        MUSK'TAN AÇIKLAMA

        Trump yönetiminin önemli figürlerinden biri hâline gelen ABD'li iş adamı Elon Musk ise Zelenskiy'i kusurlu buldu. Musk X hesabında yaptığı açıklamada "Zelenskiy kendisini Amerikalıların gözünde bitirdi." dedi.

        "UKRAYNA, İSPANYA SİZİN YANINIZDA"

        İspanya Başbakanı Sanchez yaptığı açıklamada "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" ifadelerine yer verdi.

        MEDMEDEV: ZELENSKİ SONUNDA DÜZGÜN BİR TOKAT YEDİ

        Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedev "Küstah Zelenski sonunda düzgün bir tokat yedi Trump haklı" dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Telegram hesabından tartışmaya dair skandal bir yorumda bulundu. Zaharova "Trump ve Vance'in kendilerini tutup (Zelenskiy'e) vurmamaları bir mucize." dedi.

        SENATÖR GRAHAM: TRUMP İLE GURUR DUYDUM

        Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump ile Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Trump ile gurur duydum. Zelenski istifa etmeli. Yerine iş yapabileceğimiz biri gelmeli" dedi.

        SCHOLZ: UKRAYNA, ALMANYA'YA GÜVENEBİLİR

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Ukrayna, Almanya'ya güvenebilir" ifadelerine yer verdi.

        MERZ: SALDIRGAN İLE KURBANI KARIŞTIRMAYALIM

        Almanya Başbakan adayı Merz de açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Saldırgan ile kurbanı karıştırmayalım.

        AVUSTURYA: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

        İSPANYA, LİTVANYA, NORVEÇ VE PORTEKİZ'DEN DESTEK

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X paylaşımında, "Ukrayna, İspanya seninle." ifadesini kulandı.

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda sosyal medya paylaşımında, "Ukrayna, asla yalnız yürümeyeceksin." ifadesiyle Zelenskiy'e desteğini gösterdi.

        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store paylaşımında, "Adil ve kalıcı bir barış için verdikleri haklı mücadelede Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

        Portekiz Başbakanı Luis Montenegro X hesabından desteğini, "Ukrayna her zaman Portekiz'e güvenebilir." sözleriyle gösterirken, Letonya Başbakanı Evika Silina da yaptığı sosyal medya paylaşımında ülkesinin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

        Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ukrayna'nın yanındayız!

        Rusya, saldırgan olan taraftır. Ukrayna'nın kapsamlı, âdil ve kalıcı barış taahhüdünü paylaşıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Habertürk Anasayfa