04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Menkez Bankası (Fed) dün, 18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden politika faizini 50 baz puan indirdi. Böylece Fed'in politika faizi yüzde 1-1.25 aralığına indi.
Koronavirüs salgınına karşı ekonomiyi desteklemek için alınan bu 'acil' karar piyasalarda karışık tepkilere yol açtı. Normal koşullarda Fed'in faiz indiriminin ardından pay piyasalarında yükseliş olurdu. Ancak Fed'in kararı 'olağanüstü koşullar' altında alındı. ABD borsalarında kararın ardından yüzde 3'e yakın kayıplar yaşandı.
PİYASALAR DAHA CİDDİYE ALMAYA BAŞLADI
Bunun nedeni Fed'in 'acele etmesi' oldu. Piyasalar koronavirüs salgınını halihazırda fiyatlıyordu. Fed'in kararı ise salgının yatırımcılar tarafından daha fazla ciddiye alınmasına yol açtı. Borsalarda yaşanan düşüşe bakıldığında bunun mini bir paniğe yol açtığını bile söylemek yanlış olmaz.
SERİ İNDİRİMLER BAŞLADI
Faiz indirimi kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlenen basın toplantısında diğer G7 merkez bankalarından da adım atmalarını beklediklerini söyledi. Piyasanın beklentisi de bu yönde oluşmaya başladı. Son olarak Japon yatırım bankası Nomura, Fed'in faiz indiriminin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın da 25 baz puanlık indirime gitmesini beklediklerini bildirdi.
Powell'ın beklediği adım ise ilk olarak G7 ülkelerinden gelmedi. Fed'in ardından Çin'in özerk bölgeleri olan Hong Kong ve Macau'da merkez bankaları da 50'şer baz puan faiz indirimine gitti. Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de 50'şer baz puanlık indirimler geldi.
SIK SIK ŞİKAYET EDİYOR
Piyasalar Fed'in erken indirimiyle adeta 'bir şok' yaşarken bu indirimi yetersiz bulan birisi oldu: ABD Başkanı Donald Trump. Trump göreve geldiğinden bu yana belli aralıklarla Fed'in faizleri çok yüksek tuttuğundan ve bunun ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlattığından şikayet ediyor. Bunun yanında Trump yüksek politika faizinin doları fazla değerli hale getirdiğini ve bunun özellikle Çin'le rekabette ABD şirketlerinin maliyetini artırdığını dile getiriyor.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020
Trump, Fed'in dün yaptığı faiz indiriminin ardından yaptığı açıklamada ise "Fed indirim yapıyor ama daha fazla gevşetmeli ve en önemlisi diğer ülkelerle/rakiplerle aynı çizgiye gelmeli.Eşit koşullarda oynamıyoruz. Bu ABD için adil değil. Fed'in artık öncü olma zamanı geldi. Daha fazla gevşeme ve indirim!" ifadelerini kullandı.
Yüzde 1-1.25 aralığında bir politika faizi tarihsel olarak da bakıldığında halihazırda son derece düşük bir faiz oranı gibi görünüyor. Ancak Trump daha önce yaptığı açıklamalarda sıfır hatta negatif faiz uygulayan ülkelere işaret etmişti.
ÜLKELERDE UYGULANAN POLİTİKA FAİZLERİ:
|Sıra
|Ülke
|Politika faizi(%)
|1
|Danimarka
|-0.75
|2
|İsviçre
|-0.75
|3
|Japonya
|-0.1
|4
|Avusturya
|0
|5
|Belçika
|0
|6
|Bulgaristan
|0
|7
|Kıbrıs
|0
|8
|Estonya
|0
|9
|Euro Bölgesi
|0
|10
|Finlandiya
|0
|11
|Fransa
|0
|12
|Almanya
|0
|13
|Yunanistan
|0
|14
|İrlanda
|0
|15
|İtalya
|0
|16
|Letonya
|0
|17
|Litvanya
|0
|18
|Lüksemburg
|0
|19
|Malta
|0
|20
|Hollanda
|0
|21
|Portekiz
|0
|22
|Slovakya
|0
|23
|Slovenya
|0
|24
|ispanya
|0
|25
|İsveç
|0
|26
|İsrail
|0.25
|27
|Yeni Kaledonya
|0.25
|28
|Avustralya
|0.5
|29
|Fiji
|0.5
|30
|Jamaika
|0.5
|31
|Birleşik Krallık
|0.75
|32
|Macaristan
|0.9
|33
|Arnavutluk
|1
|34
|Yeni Zelanda
|1
|35
|Tayland
|1
|36
|Komorlar
|1.05
|37
|Güney Kore
|1.25
|38
|ABD
|1.25
|39
|Singapur
|1.36
|40
|Tayvan
|1.38
|41
|Kamboçya
|1.46
|42
|Hong Kong
|1.5
|43
|Makao
|1.5
|44
|Norveç
|1.5
|45
|Polonya
|1.5
|46
|Birleşik Arap Emirlikleri
|1.5
|47
|Kanada
|1.75
|48
|Şili
|1.75
|49
|Suudi Arabistan
|1.75
|50
|Bahreyn
|2.25
|51
|Kosta Rika
|2.25
|52
|Küba
|2.25
|53
|Çek Cumhuriyeti
|2.25
|54
|Makedonya
|2.25
|55
|Fas
|2.25
|56
|Peru
|2.25
|57
|Sırbistan
|2.25
|58
|Umman
|2.28
|59
|Belize
|2.3
|60
|Hırvatistan
|2.5
|61
|Malezya
|2.5
|62
|Romanya
|2.5
|63
|Guatemala
|2.75
|64
|İzlanda
|2.75
|65
|Kuveyt
|2.75
|66
|Libya
|3
|67
|Bosna Hersek
|3.03
|68
|Mauritius
|3.35
|69
|Kamerun
|3.5
|70
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|3.5
|71
|Çad
|3.5
|72
|Ekvator Ginesi
|3.5
|73
|Gabon
|3.5
|74
|Kongo Cumhuriyeti
|3.5
|75
|Bolivya
|3.55
|76
|Cezayir
|3.75
|77
|Filipinler
|3.75
|78
|Bahamalar
|4
|79
|Irak
|4
|80
|Ürdün
|4
|81
|Laos
|4
|82
|Paraguay
|4
|83
|Çin
|4.05
|84
|Brezilya
|4.25
|85
|Kolombiya
|4.25
|86
|El Salvador
|4.25
|87
|Katar
|4.25
|88
|Benin
|4.5
|89
|Burkina Faso
|4.5
|90
|Dominik Cumhuriyeti
|4.5
|91
|Gine Bissau
|4.5
|92
|Fildişi Sahili
|4.5
|93
|Mali
|4.5
|94
|Nijer
|4.5
|95
|Senegal
|4.5
|96
|Gitmek
|4.5
|97
|Botsvana
|4.75
|98
|Endonezya
|4.75
|99
|Guyana
|5
|100
|Kırgızistan
|5
|101
|Papua Yeni Gine
|5
|102
|Ruanda
|5
|103
|Trinidad ve Tobago
|5
|104
|Hindistan
|5.15
|105
|Honduras
|5.25
|106
|Burundi
|5.35
|107
|Ermenistan
|5.5
|108
|Brunei
|5.5
|109
|Yeşil Burun Adaları
|5.5
|110
|Moldova
|5.5
|111
|Bangladeş
|6
|112
|Nepal
|6
|113
|Rusya
|6
|114
|Vietnam
|6
|115
|Lesotho
|6.25
|116
|Namibya
|6.25
|117
|Güney Afrika
|6.25
|118
|Moritanya
|6.5
|119
|Sri Lanka
|6.5
|120
|Svaziland
|6.5
|121
|Lübnan
|6.75
|122
|Barbados
|7
|123
|Etiyopya
|7
|124
|Maldivler
|7
|125
|Meksika
|7
|126
|Tanzanya
|7
|127
|Butan
|7.04
|128
|Azerbeycan
|7.25
|129
|Tunus
|7.75
|130
|Kenya
|8.25
|131
|Belarus
|8.75
|132
|Ekvador
|8.78
|133
|Kongo
|9
|134
|Gürcistan
|9
|135
|Sao Tome ve Principe
|9
|136
|Uganda
|9
|137
|Kazakistan
|9.25
|138
|Madagaskar
|9.5
|139
|Myanmar
|10
|140
|Türkiye
|10.75
|141
|Moğolistan
|11
|142
|Ukrayna
|11
|143
|Zambiya
|11.5
|144
|Gambiya
|12
|145
|Mısır
|12.25
|146
|Seyşeller
|12.41
|147
|Nikaragua
|12.48
|148
|Gine
|12.5
|149
|Mozambik
|12.75
|150
|Tacikistan
|12.75
|151
|Pakistan
|13.25
|152
|Malawi
|13.5
|153
|Nijerya
|13.5
|154
|Angora
|15.5
|155
|Gana
|16
|156
|Özbekistan
|16
|157
|Sierra Leone
|16.5
|158
|Sudan
|16.7
|159
|İran
|18
|160
|Venezuela
|21.77
|161
|Haiti
|22
|162
|Surinam
|25
|163
|Yemen
|27
|164
|Liberya
|30
|165
|Zimbabve
|35
|166
|Arjantin
|40
Yukarıda da belirtildiği gibi Fed'in ardından dünya genelinde merkez bankaları indirim yarışına girdi. Bu yarış bir süre devam edecek gibi duruyor. Ancak bu haberin yazıldığı saat itibarıyla dünyada negatif politika faizine sahip üç ülke bulunuyor: Danimarka, İsviçre ve Japonya. Danimarka ve Japonya yüzde -0.75 ile dünyada en düşük politika faizine sahip ülkeler olmayı sürdürüyor.
TÜRKİYE 27. SIRADA
Sıfır(0) faiz uygulayan ise 21 ülke bulunuyor. Ancak bu 21 ülkenin 19'unun Euro Bölgesi ülkeleri olduğunu unutmamak gerekiyor. ABD dünyada son indirimle beraber en düşük faize sahip 37. ülke oldu. Türkiye ise Merkez Bankası'nın son 1 yıldaki hızlı indirimlerine rağmen yüzde 10.75'lik politika faiziyle dünyada en yüksek faiz uygulayan 27. ülke konumunda bulunuyor.
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