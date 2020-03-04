04 MART 2020
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HaberlerParaTrump Fed'in faiz indirimini yetersiz buldu

Fed Trump'a yaranamadı ama küresel indirim çılgınlığını başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in 50 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada faizin daha da düşmesi gerektiğini bildirdi. Fed'in ardından dünyanın dört bir yanından faiz indirim haberleri gelirken bugün itibarıyla ABD en düşük politika faizine sahip 37. ülke oldu. Danimarka, İsviçre ve Japonya negatif faiz uygulamaya devam ediyor

04.03.2020 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
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Fed faiz

ABD Menkez Bankası (Fed) dün, 18 Mart'ta yapılacak toplantıyı beklemeden politika faizini 50 baz puan indirdi. Böylece Fed'in politika faizi yüzde 1-1.25 aralığına indi.

Koronavirüs salgınına karşı ekonomiyi desteklemek için alınan bu 'acil' karar piyasalarda karışık tepkilere yol açtı. Normal koşullarda Fed'in faiz indiriminin ardından pay piyasalarında yükseliş olurdu. Ancak Fed'in kararı 'olağanüstü koşullar' altında alındı.  ABD borsalarında kararın ardından yüzde 3'e yakın kayıplar yaşandı. 

PİYASALAR DAHA CİDDİYE ALMAYA BAŞLADI

Bunun nedeni Fed'in 'acele etmesi' oldu. Piyasalar koronavirüs salgınını halihazırda fiyatlıyordu. Fed'in kararı ise salgının yatırımcılar tarafından daha fazla ciddiye alınmasına yol açtı. Borsalarda yaşanan düşüşe bakıldığında bunun mini bir paniğe yol açtığını bile söylemek yanlış olmaz. 

SERİ İNDİRİMLER BAŞLADI

Faiz indirimi kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlenen basın toplantısında diğer G7 merkez bankalarından da adım atmalarını beklediklerini söyledi. Piyasanın beklentisi de bu yönde oluşmaya başladı. Son olarak Japon yatırım bankası  Nomura, Fed'in faiz indiriminin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın da 25 baz puanlık indirime gitmesini beklediklerini bildirdi.

Powell'ın beklediği adım ise ilk olarak G7 ülkelerinden gelmedi. Fed'in ardından Çin'in özerk bölgeleri olan Hong Kong ve Macau'da merkez bankaları da 50'şer baz puan faiz indirimine gitti. Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de 50'şer baz puanlık indirimler geldi. 

SIK SIK ŞİKAYET EDİYOR

Piyasalar Fed'in erken indirimiyle adeta 'bir şok' yaşarken bu indirimi yetersiz bulan birisi oldu: ABD Başkanı Donald Trump. Trump göreve geldiğinden bu yana belli aralıklarla Fed'in faizleri çok yüksek tuttuğundan ve bunun ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlattığından şikayet ediyor. Bunun yanında Trump yüksek politika faizinin doları fazla değerli hale getirdiğini ve bunun özellikle Çin'le rekabette ABD şirketlerinin maliyetini artırdığını dile getiriyor. 

Trump, Fed'in dün yaptığı faiz indiriminin ardından yaptığı açıklamada ise "Fed indirim yapıyor ama daha fazla gevşetmeli ve en önemlisi diğer ülkelerle/rakiplerle aynı çizgiye gelmeli.Eşit koşullarda oynamıyoruz. Bu ABD için adil değil. Fed'in artık öncü olma zamanı geldi. Daha fazla gevşeme ve indirim!" ifadelerini kullandı. 

Yüzde 1-1.25 aralığında bir politika faizi tarihsel olarak da bakıldığında halihazırda son derece düşük bir faiz oranı gibi görünüyor. Ancak Trump daha önce yaptığı açıklamalarda sıfır hatta negatif faiz uygulayan ülkelere işaret etmişti. 

ÜLKELERDE UYGULANAN POLİTİKA FAİZLERİ:

SıraÜlke Politika faizi(%)
1Danimarka-0.75
2İsviçre-0.75
3Japonya-0.1
4Avusturya0
5Belçika0
6Bulgaristan0
7Kıbrıs0
8Estonya0
9Euro Bölgesi0
10Finlandiya0
11Fransa0
12Almanya0
13Yunanistan0
14İrlanda0
15İtalya0
16Letonya0
17Litvanya0
18Lüksemburg0
19Malta0
20Hollanda0
21Portekiz0
22Slovakya0
23Slovenya0
24ispanya0
25İsveç0
26İsrail0.25
27Yeni Kaledonya0.25
28Avustralya0.5
29Fiji0.5
30Jamaika0.5
31Birleşik Krallık0.75
32Macaristan0.9
33Arnavutluk1
34Yeni Zelanda1
35Tayland1
36Komorlar1.05
37Güney Kore1.25
38ABD1.25
39Singapur1.36
40Tayvan1.38
41Kamboçya1.46
42Hong Kong1.5
43Makao1.5
44Norveç1.5
45Polonya1.5
46Birleşik Arap Emirlikleri1.5
47Kanada1.75
48Şili1.75
49Suudi Arabistan1.75
50Bahreyn2.25
51Kosta Rika2.25
52Küba2.25
53Çek Cumhuriyeti2.25
54Makedonya2.25
55Fas2.25
56Peru2.25
57Sırbistan2.25
58Umman2.28
59Belize2.3
60Hırvatistan2.5
61Malezya2.5
62Romanya2.5
63Guatemala2.75
64İzlanda2.75
65Kuveyt2.75
66Libya3
67Bosna Hersek3.03
68Mauritius3.35
69Kamerun3.5
70Orta Afrika Cumhuriyeti3.5
71Çad3.5
72Ekvator Ginesi3.5
73Gabon3.5
74Kongo Cumhuriyeti3.5
75Bolivya3.55
76Cezayir3.75
77Filipinler3.75
78Bahamalar4
79Irak4
80Ürdün4
81Laos4
82Paraguay4
83Çin4.05
84Brezilya4.25
85Kolombiya4.25
86El Salvador4.25
87Katar4.25
88Benin4.5
89Burkina Faso4.5
90Dominik Cumhuriyeti4.5
91Gine Bissau4.5
92Fildişi Sahili4.5
93Mali4.5
94Nijer4.5
95Senegal4.5
96Gitmek4.5
97Botsvana4.75
98Endonezya4.75
99Guyana5
100Kırgızistan5
101Papua Yeni Gine5
102Ruanda5
103Trinidad ve Tobago5
104Hindistan5.15
105Honduras5.25
106Burundi5.35
107Ermenistan5.5
108Brunei5.5
109Yeşil Burun Adaları5.5
110Moldova5.5
111Bangladeş6
112Nepal6
113Rusya6
114Vietnam6
115Lesotho6.25
116Namibya6.25
117Güney Afrika6.25
118Moritanya6.5
119Sri Lanka6.5
120Svaziland6.5
121Lübnan6.75
122Barbados7
123Etiyopya7
124Maldivler7
125Meksika7
126Tanzanya7
127Butan7.04
128Azerbeycan7.25
129Tunus7.75
130Kenya8.25
131Belarus8.75
132Ekvador8.78
133Kongo9
134Gürcistan9
135Sao Tome ve Principe9
136Uganda9
137Kazakistan9.25
138Madagaskar9.5
139Myanmar10
140Türkiye10.75
141Moğolistan11
142Ukrayna11
143Zambiya11.5
144Gambiya12
145Mısır12.25
146Seyşeller12.41
147Nikaragua12.48
148Gine12.5
149Mozambik12.75
150Tacikistan12.75
151Pakistan13.25
152Malawi13.5
153Nijerya13.5
154Angora15.5
155Gana16
156Özbekistan16
157Sierra Leone16.5
158Sudan16.7
159İran18
160Venezuela21.77
161Haiti22
162Surinam25
163Yemen27
164Liberya30
165Zimbabve35
166Arjantin40

Yukarıda da belirtildiği gibi Fed'in ardından dünya genelinde merkez bankaları indirim yarışına girdi. Bu yarış bir süre devam edecek gibi duruyor. Ancak bu haberin yazıldığı saat itibarıyla dünyada negatif politika faizine sahip üç ülke bulunuyor: Danimarka, İsviçre ve Japonya. Danimarka ve Japonya yüzde -0.75 ile dünyada en düşük politika faizine sahip ülkeler olmayı sürdürüyor. 

TÜRKİYE 27. SIRADA

Sıfır(0) faiz uygulayan ise 21 ülke bulunuyor. Ancak bu 21 ülkenin 19'unun Euro Bölgesi ülkeleri olduğunu unutmamak gerekiyor. ABD dünyada son indirimle beraber en düşük faize sahip 37. ülke oldu. Türkiye ise Merkez Bankası'nın son 1 yıldaki hızlı indirimlerine rağmen yüzde 10.75'lik politika faiziyle dünyada en yüksek faiz uygulayan 27. ülke konumunda bulunuyor. 

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