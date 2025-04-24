Trump eleştiri oklarını Putin'e yöneltti: "Vladimir, dur!"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece yarısı füze ve insansız hava araçlarıyla vurmasının ardından eleştiri oklarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelterek "Vladimir, DUR!" yazdığı bir paylaşım yaptı.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

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"Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değil ve zamanlaması çok kötü. Haftada 5000 asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!"

Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış görüşmelerini engellediğini söyledikten bir gün sonra bu paylaşımı yaptı.