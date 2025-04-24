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        Haberler Dünya Trump eleştiri oklarını Putin'e yöneltti: "Vladimir, dur!" | Dış Haberler

        Trump eleştiri oklarını Putin'e yöneltti: "Vladimir, dur!"

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rusya tarafından füzelerle vurulmasının ardından bir paylaşım yaparak, "Vladimir, (Putin) DUR! (STOP)" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:49
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        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece yarısı füze ve insansız hava araçlarıyla vurmasının ardından eleştiri oklarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelterek "Vladimir, DUR!" yazdığı bir paylaşım yaptı.

        Trump'ın paylaşımı şöyle:

        "Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değil ve zamanlaması çok kötü. Haftada 5000 asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!"

        Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış görüşmelerini engellediğini söyledikten bir gün sonra bu paylaşımı yaptı.

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